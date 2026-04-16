El BNG reclama infraestructuras que permitan moverse en bici por Lalín

El BNG de Lalín reclama al Concello una apuesta inmediata por la movilidad sostenible, con medidas concretas para facilitar el uso diario de la bicicleta. En particular, pide el diseño urgente de carriles bici y aparcamientos en todo el casco urbano, así como la creación de una red de movilidad activa que haga la villa más segura, habitable y respetuosa con el medio ambiente. Sostiene que el grupo de gobierno debe asumir sus competencias y poner en marcha una normativa municipal sobre circulación, seguridad y señalización de bicicletas y vehículos de movilidad personal. También le reprocha seguir priorizando el tráfico de coches frente a peatones y transportes sostenibles, e insiste en cambiar el modelo urbano para situar a la ciudadanía en el centro.

«Non é de recibo que un rapaz teña que deixar de ir ao instituto cada día en bicicleta porque non ten onde aparcala, ou que unha veciña xogue a vida a diario para desplazarse ao seu traballo en bici diante da deixadez co goberno local», reprocha la responsable local de la organización, Mari Fernández. Además, alega que el «negacionismo» del alcalde, José Crespo, condena a Lalín a quedar fuera de la sostenibilidad necesaria para afrontar el presente y el futuro de la emergencia climática. Insiste en la necesidad de poner en marcha una red de movilidad activa y que el municipio se convierta en un lugar habitable.