El BNG pide la retirada de residuos impropios y frenar lixiviados

El BNG ha presentado varias iniciativas en el Parlamento en las que exige a la Xunta «que actúe de inmediato» tras la declaración ambiental desfavorable para la reapertura y ampliación del antiguo vertedero de Campomarzo. Bander pretendía reconvertir el espacio en un depósito de residuos industriales no peligrosos, que de momento no cuenta con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente.

Por eso, el Bloque insta al gobierno autonómico a que exija a Bander «a proceder á retirada dos residuos impropios e á restauración ambiental do espazo, así como a implementar medidas que eviten filtracións contaminantes ás concas próximas», como indica la parlamentaria lalinense Ariadna Fernández. Esta política visitó la zona junto a la portavoz del BNG de Silleda, Eres Rey, su homólogo en Vila de Cruces, Álex Fiúza, el diputado provincial de Medio Ambiente, Luis Bará, y otros miembros de la formación política.

Sobre la acumulación de residuos impropios en una zona que desde 2002 y hasta su cese de actividad en 2017, ya en 2016 la Asociación de Recicladores de Construcción e Demolición advirtió de la existencia «dun vertedoiro indiscriminado de residuos, sen que se tomasen medidas para resolver a vulneración da normativa», recuerda el Bloque, que critica la devolución de la fianza a la antigua concesionaria (Bander lo gestiona desde 2020) sin que se ejecutasen las obligaciones de restauración., «así como a falta de control sobre os episodios de verquidos e desbordamentos da balsa de lixiviados». En más de una ocasión, en el vertedero pudo verse madera, plásticos o material combustible.

Captaciones de agua

Para Álex Fiúza, este descontrol sobre el material de Campomarzo afecta tanto a las cuencas fluviales de los ríos Toxa y Deza como a las captaciones de agua en Merza y que van destinadas a consumo humano. Ariadna Fernández, por su parte, añade que «é necesario esclarecer responsabilidades, coñecer o número de denuncias rexistradas sobre esta actividade do vertedoiro e determinar por qué non se garantiu o cumprimento das condicións ambientais establecidas desde o inicio, sen que a actividade se vise interrompida por eses motivos», concluye.