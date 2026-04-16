Avanzan los trabajos en un muro en el acceso a Doade

Las obras de construcción de un muro de contención en el acceso al núcleo de San Pedro, en la parroquia lalinense Doade, avanzan a buen ritmo. El edil José Cuñarro supervisó una intervención que consiste en la creación de un muro junto a un talud de fuerte pendiente, que garantizará la estabilidad de la pista municipal. Se levanta con perpiaños, una solución técnica que combina resistencia estructural y una idónea integración paisajística en este entorno del rural lalinense.