Agolada inicia el concurso para alquilar un local municipal

El Concello de Agolada publica en el BOP la convocatoria de concurso para alquilar un bajo de 282 metros cuadrados en la rúa Xosé Vázquez Pintor. El inmueble, de titularidad municipal, fue construido en 2025 y se encuentra sin uso. Esos casi 300 metros cuadrados de superficie se distribuyen entre dos espacios de una sala polivalente, dos despachos, un baño adaptado y dos vestuarios. El plazo de presentación de ofertas comienza este jueves y estará abierto durante 15 días naturales. La remisión de las mismas debe realizarse en el registro del Concello o a través de Correos.

Por otra parte, mediante un decreto de la Alcaldía el Concello incoa un expediente para la reposición de la legalidad urbanística en el inmueble número 5 de San Paio de Bais, en la parroquia del mismo nombre. Dicho decreto también salió publicado este miércoles en el BOP y abre un plazo de 15 días, habilitado desde ayer, para que los interesados presenten justificaciones.