La Xunta anuncia obras en A Estrada, Agolada y la PO-533

La Xunta avanzó nuevas actuaciones de conservación y refuerzo del firme en Deza y Tabeirós-Montes, dentro de su plan de mantenimiento en la provincia. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció la próxima adjudicación de un contrato para ejecutar tres refuerzos adicionales en A Estrada y Agolada. Y en los próximos días se licitará otro contrato por 3,6 millones de euros en la carretera PO-533, que discurre por Lalín, Dozón y Rodeiro.