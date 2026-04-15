Taboada aborda el Plan Vía con López y Seijas solicita un pleno en Agolada
Cruces agradece el apoyo provincial y los populares proponen cerca de 20 intervenciones
La Diputación presentó este martes el Plan Vía Depo, dotado con 8 millones de euros y destinado a los 59 municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes. A esta presentación acudió el regidor de Vila de Cruces, Luis Taboada, quien puso en valor la importancia del programa y destacó el compromiso de la administración con el ayuntamiento al que representa en «investimentos necesarios para garantir a seguridade viaria e mellorar os servizos básicos da veciñanza».
Cada municipio recibirá al menos 50.000 euros, y los recursos restantes se repartirán en base a criterios como la superficie, la población y el número de entidades singulares. Estos fondos permitirán financiar actuaciones como la mejora del trazado y el refuerzo estructural de viales, la conservación del firme, la reparación de pavimentos, baches y grietas o la a aplicación de nuevas capas de rodadura. El programa también permitirá intervenir en sistemas de cunetas y sumideros o estabilizar muros de contención.
El Plan Vía Depo permite poner a punto los viales de titularidad municipal y reparar además los destrozos que causaron en ellos los temporales del invierno. Al municipio de Agolada le corresponden casi 200.000 euros, y desde el PP se solicita un pleno extraordinario para abordar qué intervenciones son más urgentes. Los populares proponen que se tengan en cuenta estas actuaciones: la pista de Baíña a Brocos; pavimentación en la aldea de A Baíña; mejoras en la parroquia de Artoño; asfaltado desde Basadre ao Muiño das Cañiza así como en la zona de Pradeiro y en el acceso a la aldea de Berredo por la carretera provincial. Hay que asfaltar en las pistas de Couso a Ermida, en las entradas a iglesia de Brántega desde O castro y desde la carretera provincial, en la aldea de Esperante y en O Canabal. También es preciso en San Miguel de Gurgueiro; Laxosa; de Belpellós a Santa Combra; desde el cruce a Quintela y la entrada desde O Baladoiro a Carral, Santán y acceso a Garlín; en Val, Lamas y Aián; en Vilar, Axiaz y la pista a iglesia y en Trailamas. El PP demanda mejoras en Santandré, la pista de Brocos hasta Ponte Belmil y en O Marquesado, así como en Cimadevila y Os Pallares. Demanda pavimentación en Friufe y Belpellós, y actuar en la pista de Val que comunica con la Casa do Xis, además de anchear un camino.
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