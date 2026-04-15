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Taboada aborda el Plan Vía con López y Seijas solicita un pleno en Agolada

Cruces agradece el apoyo provincial y los populares proponen cerca de 20 intervenciones

Luis Taboada conversa con el presidente provincial, Luis López.

Luis Taboada conversa con el presidente provincial, Luis López.

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

La Diputación presentó este martes el Plan Vía Depo, dotado con 8 millones de euros y destinado a los 59 municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes. A esta presentación acudió el regidor de Vila de Cruces, Luis Taboada, quien puso en valor la importancia del programa y destacó el compromiso de la administración con el ayuntamiento al que representa en «investimentos necesarios para garantir a seguridade viaria e mellorar os servizos básicos da veciñanza».

Cada municipio recibirá al menos 50.000 euros, y los recursos restantes se repartirán en base a criterios como la superficie, la población y el número de entidades singulares. Estos fondos permitirán financiar actuaciones como la mejora del trazado y el refuerzo estructural de viales, la conservación del firme, la reparación de pavimentos, baches y grietas o la a aplicación de nuevas capas de rodadura. El programa también permitirá intervenir en sistemas de cunetas y sumideros o estabilizar muros de contención.

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El Plan Vía Depo permite poner a punto los viales de titularidad municipal y reparar además los destrozos que causaron en ellos los temporales del invierno. Al municipio de Agolada le corresponden casi 200.000 euros, y desde el PP se solicita un pleno extraordinario para abordar qué intervenciones son más urgentes. Los populares proponen que se tengan en cuenta estas actuaciones: la pista de Baíña a Brocos; pavimentación en la aldea de A Baíña; mejoras en la parroquia de Artoño; asfaltado desde Basadre ao Muiño das Cañiza así como en la zona de Pradeiro y en el acceso a la aldea de Berredo por la carretera provincial. Hay que asfaltar en las pistas de Couso a Ermida, en las entradas a iglesia de Brántega desde O castro y desde la carretera provincial, en la aldea de Esperante y en O Canabal. También es preciso en San Miguel de Gurgueiro; Laxosa; de Belpellós a Santa Combra; desde el cruce a Quintela y la entrada desde O Baladoiro a Carral, Santán y acceso a Garlín; en Val, Lamas y Aián; en Vilar, Axiaz y la pista a iglesia y en Trailamas. El PP demanda mejoras en Santandré, la pista de Brocos hasta Ponte Belmil y en O Marquesado, así como en Cimadevila y Os Pallares. Demanda pavimentación en Friufe y Belpellós, y actuar en la pista de Val que comunica con la Casa do Xis, además de anchear un camino.

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