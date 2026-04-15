Silleda «surca» el cielo de Alemania

La empresa Arzeos Aircraft, asentada en el polígono empresarial Área 33, participa desde el 22 al 25 de este mes en la Aero Friedrichshafen 2026, la feria que acoge esta ciudad alemana ubicada al pie del Lago Constanza. La feria es un referente europeo a la hora de exponer innovaciones en aeronaves o aviación sostenible. La firma silledense dará a conocer el Arzeos Z01, un proyecto industrial vinculado a la aviación ultraligera y con un modelo único en el mundo. La firma está trabajando en el Z01 desde el año 2019.

El Concello de Silleda quiso poner en valor este miércoles la proyección internacional de esta forma, realizando una visita institucional en la que participó la regidora, Paula Fernández Pena; la tenienta de alcaldesa, Mónica González Conde; y la concejala de Promoción Económica, Estefanía Taín. Fernández Pena resalta la importancia que tiene para Silleda contar con una iniciativa de estas características, vinculada a la innovación, la tecnología y la industria especializada. «Arzeos Aircraft é un exemplo do enorme potencial que temos tamén desde o ámbito local para impulsar proyectos empresariais ambiciosos, con identidade propia e con capacidade para abrirse camiño a nivel internacional», apostilla.

La firma ya había acudido a la cita alemana en una edición anterior, pero con un prototipo aún en pruebas. Que vuelva este año «contribúe a situar o nome do noso concello en espazos de referencia, demostrando que aquí tamén se poden desenvolver proxectos innovadores, competitivos e con vocación de futuro».

Durante la visita política a la nave de la empresa, uno de los impulsores de la misma y diseñador principal, José Maceira Iglesias, explicó que confía en tener este mismo año certificado el modelo de este avión ultraligero, para iniciar ya la producción y venta. Junto a Maceira estuvieron presentes los integrantes del equipo de diseño, Leticia Montero Caramés y David Fernández Gil, así como algunos de los socios de Arzeos Aircraft SL: Abel Mato Méndez; Carlos Albela Requeijo; José María Carballo Lázaro y Noemí Montero Caramés.

Arzeos Aircraft comenzó su andadura en el vivero de empresas de Lalín, con la mirada ya puesta en el mercado de Países Bajos y Alemania, donde sí es frecuente emplear los aviones ultraligeros en el sector turístico y de ocio. El modelo Z01, como indica la empresa en su web, es una nave biplaza, con una envergadura (es la distancia entre las alas) de 9,2 metros, una longitud de 6,24 y un ancho de cabina de 1,22. El depósito de combustible, con capacidad de 120 litros, permite cubrir 2.000 kilómetros. La firma ofrece una garantía de 3 años o 300 horas con revisión anual gratuita in situ.