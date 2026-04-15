El profesorado del IES García Barros denuncia una situación insostenible

El profesorado del IES Manuel Garcaía Barros ha hecho pública su preocupación ante la situación actual de su centro educativo,en concreto, y de la enseñanza pública en general. Califican la situación de insostenible.

Asamblea en IES Manuel García Barros / Cedida

Existen reclamaciones históricas y comunes en todos los centros educativos, como mejoras salariales o disminución de tareas burocráticas. Pero también existen quejas y reclamaciones particulares a cada centro. A través de un documento dirigido a familias y comunidad educativa, denuncian una sobrecarga estructural que está afectando a la calidad educativa y a la atención del alumnado.

Según explica María López, profesora del IES estradense, «as aulas afrontan unha realidade cada vez máis complexa, cun aumento do alumnado con dificultades de aprendizaxe, (TDAH, dislexia ou TEA), así como con problemas emocionais, (ansiedade ou risco suicida) e sociais, (acoso escolar, conflitos de convivencia ou exclusión)». Esta diversidad, asegura, «non está sendo acompañada dos recursos necesarios».

Cristales rotos en uno de los ventanales.

El profesorado advierte que el tiempo efectivo de enseñanza se reduce notablemente, con apenas unos segundos por alumno debido a las interrupciones y la complejidad del aula. Además, el IES Antón Losada, también de la Estrada, está en proceso para suprimir la ESO, lo que implica que el IES Manuel García Barros asume más alumnado sin un aumento de profesorado ni recursos correspondiente.

Detalle del estado del patio del centro educativo estradense.

Por otro lado denuncian «unha carga burocrática desbordante con tarefas administrativas, informes e xuntanzas que restan tempo á docencia». También, dicen «asumimos más responsabilidades sin compensación económica ni reducción horaria».

Falta de espacio para el almacenamiento de material escolar.

Otra de las denuncias hace referencia a la falta de personal especializado: «a UNESCO recomenda unorientador por cada 250 alumnos e no noso centro hai unha orientadora e un especialista en poedagoxía terapéutica para uns 500 alumnos».

Con 42 años de antigüedad, el centro educativo da Estrada presenta deficiencias como «problemas de calefacción, humidades, falta de espazos e instalacións obsoletas». Ante este escenario, reclama «unha aposta real polo ensino público», con más plantilla, reducción de ratios, incorporación de especialistas, mejora de infraestructuras y menos burocracia. «Non queremos deixar de dar clase nin traballar menos; queremos ofrecer a educación que o alumnado merece».

Estado de una puerta de los baños / Cedida

Profesorado, familias y estudiantes han convocado movilizaciones. Hoy mismo, ademas del seguimiento de huelga por parte del alumnado para reclamar mayor inversión en la universidad pública, los profesores y profesoras del IES García Barros, repartirán papeles informativos por la villa estradense. Mañana jueves se celebrará una asamblea a nivel comarcal, Deza y Tabeirós-Terra de Montes, en su propio centro. La idea es organizar una movilización a nivel comarcal para el 6 de mayo. Y el martes 28 de abril, a las 12.oo horas, se celebrará una manifestación a nivel autonómico en Santiago de Compostela.

Reclamaciones y quejas también desde Lalín y Vila de Cruces

Las reivindicaciones no se limitan al instituto Manuel García Barros. Otros centros educativos del entorno también alertan de problemas estructurales y falta de recursos que dificultan la atención al alumnado.

En el caso del IES Laxeiro, de Lalín, manifiesta José Noche, uno de sus profesores: «Trátase dun centro con máis de 800 estudantes entre ESO, Bacharelato e educación para adultos, cun horario moi amplo, de 8:30 a 22:30 horas, e que conta unicamente cun orientador e un especialista en pedagoxía terapéutica». Añade que, a pesar de las recientes reformas, «as instalacións resultan insuficientes e non poden ampliarse debido a ubicación do edificio».

En el IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, el profesorado denuncia la falta de medios materiales y humanos para atender al alumnado migrante, especialmente en el ámbito lingüístico. Ponen como ejemplo casos de estudiantes que «non falan nin castelán nin inglés, o que dificulta enormemente a comunicación e o proceso de aprendizaxe».

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Pero las quejas son extensibles a colegios, caso de los dos cruceños. En el CEIP de Cerdeiriñas, de Piloño, advierten de graves problemas estructurales en el edificio, «con goteiras, humidades, verdín...», que afectan a las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Y en el Nosa Señora da Piedade, preocupa también la situación de las instalaciones, con goteras, humedades y «un sistema de calefacción obsoleto que require dunha renovación urxente».n