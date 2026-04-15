Las parroquias pueden pedir ayudas para la celebración de sus festejos

Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas correspondientes para la celebración de las fiestas parroquiales del término municipal de Lalín para este año, que se podrán pedir hasta el próximo 4 de mayo, inclusive

El importe destinado es de 8.000 euros. Las ayudas serán de 500 euros para las bandas categoría A (bandas con un mínimo de 60 músicos: Banda de Música de Lalín y Banda de Música de Vilatuxe); de 400 euros para las de categoría B (bandas con un mínimo de 40 músicos: Banda de Música Popular Muimenta) y 300 euros para las de categoría C (banda con un mínimo de 30 músicos: Banda de Música A Lira de Prado) y bandas de escuelas de música y bandas infantiles y juveniles dependientes de las entidades musicales incluidas en la categorías A y B. La cuantía en el caso de actuación de una charanga será de 300 euros y para la actuación de un grupo de gaiteiros, 150 euros.