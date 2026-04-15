Subvenciones
Las parroquias pueden pedir ayudas para la celebración de sus festejos
redacción
Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas correspondientes para la celebración de las fiestas parroquiales del término municipal de Lalín para este año, que se podrán pedir hasta el próximo 4 de mayo, inclusive
El importe destinado es de 8.000 euros. Las ayudas serán de 500 euros para las bandas categoría A (bandas con un mínimo de 60 músicos: Banda de Música de Lalín y Banda de Música de Vilatuxe); de 400 euros para las de categoría B (bandas con un mínimo de 40 músicos: Banda de Música Popular Muimenta) y 300 euros para las de categoría C (banda con un mínimo de 30 músicos: Banda de Música A Lira de Prado) y bandas de escuelas de música y bandas infantiles y juveniles dependientes de las entidades musicales incluidas en la categorías A y B. La cuantía en el caso de actuación de una charanga será de 300 euros y para la actuación de un grupo de gaiteiros, 150 euros.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre