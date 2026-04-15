Organizan una gala solidaria en Lalín a favor de Aspadeza y Aranes

El Salón Teatro de Lalín albergará el próximo domingo día 26 (18.00 horas) una gala solidaria impulsada por la empresaria Meritxell Silva en la que se recaudarán fondos para los colectivos Aspadeza y Aranes. El precio de la entrada será de 3 euros.

El evento será presentado por el cantante César Romero y por el escenario se subirán los bailarines de la escuela de artes Flow, la charanga Ardores y el solista lalinense Pachi. Además, durante esta gala se celebrará un desfile de modas en el que participarán los establecimientos comerciales lalinenses Colorín Colorado, Urban Teen, Foot on Mars y C&C. Desde la organización, Meritxell Silva subraya que se apostó por un programa variado y pensado para el disfrute de todos los públicos, al tiempo que pone en valor el trabajo que realizan las asociaciones que, de forma equitativa, recibirán los fondos íntegros que se recauden en este evento.

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La gala nace con el objetivo de unir a la comunidad alrededor de una causa solidaria, demostrando que con pequeños gestos como acudir a un acto como este se pueden traducir en un impacto positivo en la vida de las personas.