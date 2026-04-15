Jornada para técnicos en Forcarei el día 30

La Diputación organiza el 30 de este mes en Forcarei una jornada para técnicos y técnicas centrada en el eclipse total del 12 de agosto. De la mano de la Fundación Ceo, el día 20 se organiza una sesión para el sector turístico en el Palacete das Mendoza, en Pontevedra. Intervendrán Cintia Cabada, de dicha fundación, y la catedrática de astronomía y astrofísica Ana Ulla.