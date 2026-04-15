Moción
El gobierno de Lalín reivindica el plan de dependencia y discapacidad
redacción
El grupo de gobierno de Lalín defenderá en el próximo pleno una moción con la que insta al Gobierno de España a no obstaculizar la aplicación del plan de choque de dependencia y discapacidad en Galicia. La iniciativa añade en sus acuerdos demandar al ministerio que incremente su aportación para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y cifra en más de 3.000 millones de euros la cuantía que le debe a la comunidad autónoma gallega.
Además, el grupo municipal del Partido Popular lalinense instará al ministerio a colaborar con las comunidades autónomas con el objetivo último de mejorar los sistemas de atención a la dependencia y la discapacidad, tomando como referencia las buenas prácticas desarrolladas en Galicia. El acuerdo plenario, asimismo, será trasladado tanto al ministerio competente en esta materia como a la Xunta de Galicia.
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