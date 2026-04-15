Medioambiente
Eliminado un vertido de aguas residuales en Ventosa
La Xunta informa de la eliminación de un punto de vertido de aguas residuales de carácter municipal en la parroquia de Ventosa, en Agolada. La incidencia fue detectada por Augas de Galicia en una inspección rutinaria y afectaba al Rego das Alvarizas. Tras comunicarle la situación, el gobierno local ejecutó trabajos para separar correctamente las redes de pluviales y saneamiento, lo que permitió poner fin a las filtraciones.
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