El contrato de limpieza del parking Europa no registra ninguna oferta

El servicio de limpieza del parking Europa de Lalín no registro ofertas en el contrato abierto por el ayuntamiento que incluye la totalidad de las instalaciones municipales, con un valor estimado del contrato que rebasa ligeramente los dos millones de euros. El aparcamiento público consta en el pliego en el sexto lote, el único que no contó con empresas interesadas en asumir este servicio. Dentro del epígrafe otras instalaciones, el lote incluye una parte fija que corresponde con la limpieza del aparcamiento, estableciéndose un importe anual máximo para limpiezas y trabajos puntuales de carácter no estructural. Así, el precio tope de licitación para el parking se estableció en 13.633 euros anuales, mientras que la variable se eleva hasta los 36.300.

Para el resto de instalaciones sí se trasladaron ofertas. En cinco lotes, la contratación abarca los servicios de limpieza de todos los centros educativos del término municipal, las escuelas infantiles, instalaciones culturales y los recintos deportivos. Este último es el de mayor cuantía, con una reserva máxima de 186.765 euros anuales, mientras que el precio estimado para la contratación de este servicio en escuelas infantiles a instalaciones culturales rebasa por poco los 50.000 euros al año.