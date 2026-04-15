Sanidad
El consultorio médico de A Bandeira pasa a ser «centro de salud»
Desde este martes el consultorio médico de A Bandeira, en Silleda, luce una nueva denominación, «centro médico de A Bandeira», según se puede leer en el nuevo cartel de la entrada. Sin embargo, aún figura como consultorio en determinadas páginas web, como la del propio Sergas. Uno de los usuarios de este servicio médico, Aurelio Fernández Villaverde, demanda además que se limpie la maleza que rodea esta dotación. Este vecino se ha movilizado en varias ocasiones por problemas de filtraciones de agua, entre otras cuestiones.
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