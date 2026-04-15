El Concello pone en marcha las obras de mejora del centro social de Saídres

El Concello de Silleda ha iniciado las obras de mejora y acondicionamiento del centro social de Saídres, con las que busca crear un espacio más funcional, accesible y adaptado a las necesidades de la vecindad. Los trabajos, adjudicados a la empresa Covisam Norte, arrancan con el derribo de la antigua casa de los maestros, acordada previamente con los vecinos y que permitirá ganar amplitud para configurar una nueva zona polivalente conectada con el actual centro social.

Esta primera fase incluye mejoras en el inmueble de la antigua escuela, con la creación de un nuevo acceso, vestíbulo y aseo accesible, un espacio para cocina, la renovación de acabados interiores y del sistema de iluminación, así como actuaciones de drenaje para evitar filtraciones y humedades. El proyecto, con una inversión de más de 67.000 euros financiada al amparo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, contempla también la urbanización interior de la parcela para mejorar el entorno del local social y su integración con el campo de la fiesta y el viario público.

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La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que es una actuación «moi agardada en Saídres» y subraya que el proyecto «é froito do diálogo coa veciñanza e dun traballo compartido para dar resposta ás necesidades reais da parroquia». Añade que el derribo de la antigua casa de los maestros «permitirá gañar espazo e funcionalidade para crear un centro social máis cómodo, máis accesible e preparado para acoller máis actividades e servizos».