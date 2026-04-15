Las comarcas rebasan ya los 60.000 vehículos, con un 72% de turismos

El parque absoluto de vehículos de las comarcas creció en el último año hasta situarse en 60.290 unidades, frente a las 58.888 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento de 1.402 vehículos y un alza del 2,4 por ciento, según los datos que acaba de divulgar la Dirección General de Tráfico.

La estructura sigue estando claramente dominada por los turismos, que alcanzan las 43.671 unidades y representan cerca del 72,4% del total. Muy por detrás se sitúan las furgonetas, con 4.587; los camiones, con 4.119; y las motocicletas, con 3.827. El resto del censo lo completan 1.735 otros vehículos que Tráfico no desglosa con detalle en su censo, 1.508 remolques y semirremolques, 681 tractores industriales y 162 autobuses.

En términos de evolución interanual, los datos comparables entre 2024 y 2025 muestran que el crecimiento se apoya sobre todo en los turismos y las motocicletas. Los primeros pasan de 42.843 a 43.671, con 828 matriculaciones más en un año, lo que equivale a un incremento del dos puntos porcentuales Más intensa es la subida de las motocicletas, que avanzan de 3.616 a 3.827, con 211 más y un repunte de casi el 6 por ciento. También los autobuses registran una ligera mejora, de 158 a 162, es decir, cuatro más.

El mapa municipal confirma que A Estrada y Lalín concentran el grueso del parque de automóviles y motocicletas. En turismos, A Estrada lidera con 13.810 máquinas, seguida muy de cerca por Lalín, con 13.112. Ya a distancia aparecen Silleda (6.385) y Vila de Cruces (3.678). En motocicletas se repite el mismo patrón: la cabecera comarcal de Tabeirós totaliza 1.285, Lalín 1.081 y Silleda 633, por delante de Vila de Cruces (358).

La comparativa anual por municipios muestra además que el crecimiento de los turismos fue generalizado. Lalín protagoniza el mayor aumento en términos absolutos, con 392 coches más que en 2024, seguido de A Estrada, con 197, y de Silleda, con 107. También suben Vila de Cruces (46), Agolada (38), Forcarei (27) y Dozón (19), mientras que Rodeiro apenas varía, con dos turismos más.

En motos, el avance también fue mayoritario, aunque con dos excepciones. A Estrada vuelve a encabezar la subida, con 83 más, seguida de Lalín (70), Silleda (42) y Vila de Cruces (23). También crecen Forcarei (3) y Dozón (2). Rodeiro y Agolada retroceden, con seis motos menos en ambos casos.

Por municipios, Lalín suma 18.159 vehículos. Cuenta con 1.276 camiones, 1.468 furgonetas, 51 autobuses, 13.112 turismos, 1.081 motocicletas, 230 tractores industriales, 451 remolques y semirremolques y 490 otros vehículos. Silleda alcanza las 9.251 unidades. El desglose es de 599 camiones, 695 furgonetas, 69 autobuses, 6.385 turismos, 633 motocicletas, 230 tractores industriales, 390 remolques y semirremolques y 250 otros vehículos. Vila de Cruces reúne 5.067 vehículos. Tiene 361 camiones, 363 furgonetas, ningún autobús, 3.678 turismos, 358 motocicletas, 41 tractores industriales, 104 remolques y semirremolques y 162 otros vehículos. Rodeiro contabiliza 2.690 vehículos. Registra 200 camiones, 287 furgonetas, 5 autobuses, 1.825 turismos, 124 motocicletas, 44 tractores industriales, 99 remolques y semirremolques y 106 otros vehículos.

Agolada alcanza los 2.477 vehículos, una vez que en este término municipal están dados de alta 209 camiones, 191 furgonetas, 7 autobuses, 1.837 turismos, 107 motocicletas, 14 tractores industriales, 38 remolques y semirremolques y 74 otros vehículos. Y por último, Dozón suma 1.035 vehículos. El reparto es de 87 camiones, 96 furgonetas, ningún autobús, 720 turismos, 53 motocicletas, 7 tractores industriales, 35 remolques y semirremolques y 37 otros vehículos.

A Estrada es el municipio de las dos comarcas con mayor parque móvil, con 18.542 vehículos. Tiene 1.188 camiones, 1.260 furgonetas, 29 autobuses, 13.810 turismos, 1.285 motocicletas, 106 tractores industriales, 349 remolques y semirremolques y 515 otros vehículos. Forcarei totaliza 3.069 vehículos. Presenta 199 camiones, 227 furgonetas, 1 autobús, 2.304 turismos, 186 motocicletas, 9 tractores industriales, 42 remolques y semirremolques y 101 otros vehículos.

Solo Lalín y A Estrada tienen más vecinos que vehículos, mientras que en los demás municipios es al revés. Silleda tenía un censo de 8.917 habitantes (9.251 vehículos) y en Vila de Cruces son 5.067 frente a un padrón de 4.697 personas. En Rodeiro son 2.690 frente a 2.232 y en Agolada, 2.477 y 2.225, respectivamente. En Dozón viven 961 personas y constan 1.035 vehículos, que son 3.069 en Forcarei, con 3.069 habitantes.