«En menos de un año gestionamos 56 adopciones de perros y gatos»

-¿Cuándo nace Patiñas?

-En el mes de junio del año pasado. Estuvimos trabajando desde enero haciendo todo el papeleo necesario para montar la asociación y en solo unos meses ya pudimos hacerla oficial.

-¿Cómo surgió la idea de montar la asociación?

-Había gente como Mia, Isabel, o Ana y otros muchos que llevaban muchos años cuidando las colonias de gatos. Llegó sin embargo un momento en el que decidieron crear una asociación precisamente para hacerse más visibles y organizarse para buscar lo mejor para los animales abandonados. Ahí fue cuando pensaron en mí como presidenta. Muchas de ellas tienen sus obligaciones y trabajos y pensaron que yo tendría más tiempo para formar la asociación.

-¿Qué es lo que buscaban con ese paso adelante?

-Se buscaban cosas como poder tener un lugar en el que refugiar a los animales o registrar bien las colonias de gatos que hay en el pueblo. Inicialmente las voluntarias tenían que poner dinero de su bolsillo para pagar los gastos de alimentación de los gatos. La idea de crear la asociación buscaba unificarse para pedir ayudas y también poder acudir a fábricas que te dan excedentes de producción de comida húmeda y de pienso para los gatos si eres una asociación.

- ¿Cuáles fueron sus primeros pasos?

-Contratamos a la asociación de empresarios para que nos ayudase e hicieron todo el papeleo. Luego buscamos un refugio, un local. Hablamos con el concello pero no era viable. Nos dejaban un lugar en Toedo para los gatos pero era una escuela y se organizaban actividades allí. Al final, hubo que dejarlo. Hubo sin embargo una persona que nos prestó un local en el casco urbano que preparamos como pudimos y con recursos mínimos. Así empezamos a contar con un espacio para meter a los animales si hacía falta. Luego llegó el momento de publicitarnos en las redes y hacer captación de socios para recaudar algo de fondos con los que atender a los animales. Ahora mismo debemos tener unos 30 socios. Luego hay gente que no es socia pero nos hacen donativos. También fuimos sumando voluntarios, gente que colabora con los animales. Ahí seremos unos 16.

-Inicialmente su trabajo se centraba en los gatos y las colonias de gatos, aunque al crear la asociación también incluyeron perros.

-Lo normal cuando alguien ve un perro abandonado es llamar a la perrera y ellos se lo llevan. En CAAN sin embargo están a tope. No es lo mismos como se cuida un perro en una perrera con otros 300 que si lo recogemos nosotros. Lo que pasó es que al anunciar en las redes que ayudábamos a los animales abandonados comenzaron a llamarnos también por los perros. Intentamos hacer todo lo posible por ellos. Hace unos días apareció por ejemplo uno pequeñito. Está muy bien cuidado. Parece que se debió escapar pero nadie lo reclamó. El problema es que en el refugio solo tenemos cuatro cubículos para perros y gatos y se nos queda pequeño. Intentamos tener uno libre para urgencias pero es complicado. La verdad es que nos vendría muy bien si alguien tiene un local grande que no utilice y que nos pueda ceder. Nosotros nos encargamos de acondicionarlo, cuidarlo y limpiarlo y podemos dejarlo cuando nos digan.

-¿Cuántas colonias de gatos hay en A Estrada?

-Ahora mismo hay 29 colonias. En realidad son del Concello pero nosotros firmamos un acuerdo para gestionarlas. Ellos nos dan un presupuesto para todo el año de unos 8.000 euros, pero no nos lo dan en efectivo. Es dinero para comprar comida para los gatos y gastos veterinarios. La mayor parte de ese dinero se van en la comida. Por eso a veces necesitamos dinero para poder llevar al veterinario algunas urgencias. Además, también hay que darles medicación y desparasitar regularmente. Patiñas se encarga de llevar un control de esos gastos. La asociación sin embargo no vive de eso. Dependemos de lo que aportan los socios, de donativos o de lo que recaudamos con mercadillos que montamos. No dependemos del Concello ni nos dieron nunca dinero. Así surgió por ejemplo la campaña en redes que montamos para ayudar a Bombón, que fue un éxito.

-¿Cuántas adopciones han realizado?

-En menos de un año gestionamos 56 adopciones de perros y gatos. Tuvimos por ejemplo el caso de una beagle que tuvo doce cachorros. Dos murieron pero los otros diez y ella fueron adoptados. Con todos los animales adoptados hacemos un seguimiento para confirmar si están bien cuidados. Lo único que se nos resiste es Truca y su familia. Varios de sus cachorros pudieron cogerse y darse en adopción pero los otros no hay manera. Los cuatro que quedan son muy listos.

-¿Es duro ser voluntario de una asociación como Patiñas?

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-A veces es duro. Hay que dedicarle mucho tiempo pero ahora mismo tenemos un gran equipo de voluntarios en el que todos colaboran y nos llevamos muy bien.