Desarrollo urbanístico
Las 28 nuevas viviendas públicas de A Estrada estarán listas en el año 2028
Los pisos irán desde los 65 hasta los 95 metros cuadrados y tendrán garaje y trastero | Se dividirán en dos bloques que se construirán en forma de «L»
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, los terrenos situados en el entorno de la rúa Marín donde se van a construir 28 vivendas públicas con una inversión de casi cinco millones de euros. Esta visita, en la que también estuvieron presentes los responsables del proyecto, sirvió para conocer algo más sobre las características de estas nuevas viviendas y también para marcar un plazo: el año 2028.
“Tenemos todas las autorizaciones correspondientes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico. Hoy mismo ya está publicada en el perfil del contratante la licitación de esta ejecución de obra de 4,8 millones de euros. Hasta el próximo 25 de mayo podrán presentarse las ofertas, que valoraremos lo antes posible para comenzar cuanto antes su ejecución y que las viviendas sean una realidad en el año 28”, manifestó la conselleira en su intervención ante los medios.
Para saber algo más de estas viviendas hablamos con sus redactores. Según nos detallan, habrá tres pisos con cuatro habitaciones, los más grandes, que tendrán un tamaño de 96 metros cuadrados cada uno. Luego habrá once pisos de tres habitaciones, en este caso con cerca de 90 metros cuadrados cada uno. Los más pequeños serán las catorce viviendas de dos habitaciones, con 65 metros cuadrados. Entre estos últimos se encuentran dos pisos que estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Cada piso contará con su propia plaza de garaje y con un trastero.
Todas estas viviendas se repartirán dos bloques de edificios que se colocarán en forma de «L», justo en los terrenos que hay detrás del cuartel de la Guardia Civil y con frontal hacia la nueva calle de acceso al supermercado Mercadona. Delante de esos bloques habrá una zona de esparcimiento. Contarán también dos locales de reunión, uno en cada bloque.
Estos inmuebles serán adjudicados a demandantes inscritos en el correspondiente registro autonómico que residan en el municipio o que trabajen en A Estrada y quieran quedarse a vivir en el municipio. “Estamos haciendo una apuesta por la vivienda pública porque en A Estrada llevábamos más de 20 años sin hacer ningún tipo de vivienda de este tipo. Había mucha gente que estaba esperando este momento y, fruto de eso, están las más de 100 personas que están en el registro de demandantes de vivienda pública de Galicia, pensando en el municipio de A Estrada como una opción para vivir”, manifestó el regidor local.
La conselleira subrayó que el Gobierno gallego ha activado nuevas medidas para que más gallegos puedan acceder a las viviendas públicas. Para alcanzar ese objetivo, se aumentará el umbral máximo de renta hasta 4 veces el IPREM, 4,5 en el caso de las familias numerosas. Por ejemplo, en el caso de una pareja con un hijo, hasta ahora no podía exceder de 2.250 euros brutos mensuales y ahora el límite se sitúa en 3.530 euros brutos al mes. Y para una familia numerosa, el límite era de 2.571 euros y con el nuevo umbral (4,5 IPREM) asciende a 4.154 euros.
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