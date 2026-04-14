La Xunta realizará mejoras en la estación de autobuses de Lalín

La Xunta acometerá mejoras en la estación de autobuses de Lalín. La actuación forma parte de un plan estratégico de eficiencia energética que incluye un total de 19 infraestructuras en la comunidad autónoma. La de Lalín entra detro de un paquete de estaciones consideradas prioritarias y en las que se actuará entre este año y 2028 con un presupuesto de ejecución material que se acerca a los 3,8 millones de euros y en el que entran las estaciones de Carballo, Ponteareas, Noia, Sarria y Sanxenxo.

Son infraestructuras construidas entre los años 1987 y 2003, que presentan deficiencias en la envolvente y con sistemas energéticos poco eficientes, por el que se pone en marcha una actuación estratégica de alto impacto para la sociedad, ya que combina eficiencia energética, sostenibilidad y confort. Así, se actuará sobre la envolvente, las instalaciones y la sostenibilidad, con trabajos como aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de carpinterías, control solar y avance de la hermeticidad, instalación de iluminación, sistemas de climatización eficientes y renovables, ventilación e instalación de paneles fotovoltaicos, entre otros. La administración autonómica pretende transformarlas en infraestructuras más eficientes y con mejores condiciones, tanto para las personas usuarias como para el personal, adaptándolas a las exigencias normativas y ambientales actuales. El acuerdo, aprobado el lunes en Consello da Xunta, comprende una segunda fase a partir de 2027 en las estaciones de Padrón, O Grove, Monforte de Lemos, Viveiro, Burela, Gondomar, Xinzo de Limia, Cambados, Foz, Ribadeo, O Barco, Chantada y Mondoñedo.