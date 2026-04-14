La superficie de los 17 pisos de Lalín va desde 81 a 108 metros cuadrados

El proyecto de viviendas de promoción pública que impulsa la Xunta en Lalín contempla la construcción de 17 pisos con garajes y trasteros. Según el pliego publicado ayer para la licitación del proyecto constructivo, por casi 3,3 millones, habrá 10 hogares de dos dormitorios, seis de tres y uno de cuatro habitaciones La distribución por plantas será de una vivienda en la baja, seis en la primera, otras tantas en la segunda y cuatro en la tercera.

La promoción reserva la planta baja para una vivienda adaptada de tres dormitorios. Este piso contará con estar, cocina independiente, tres dormitorios –dos de ellos dobles–, un cuarto de baño, un aseo, lavadero-tendedero y espacio de almacenamiento. El documento precisa además que todos los espacios de esta vivienda estarán adaptados para su uso adecuado. En la planta baja, esta vivienda suma 99,06 metros cuadrados útiles y añade dos terrazas de 12,51 y 15,09 metros cuadrados.

La única vivienda de cuatro dormitorios se situará en la planta tercera. Tendrá estar, cocina independiente, cuatro dormitorios –tres dobles–, un baño, un aseo, lavadero-tendedero y espacio de almacenamiento. Su superficie útil será de 108,32 metros cuadrados, la mayor de toda la promoción.

Las seis viviendas de tres habitaciones dispondrán de estar, cocina independiente, tres dormitorios dobles, un cuarto de baño, un aseo, lavadero-tendero y almacén. En la tercera y segunda planta, una de estas viviendas alcanza 90,13 metros cuadrados útiles, mientras que en la primera planta una de las tipologías de tres dormitorios figura con 87,50 metros cuadrados útiles.

La mayor parte de la promoción estará formada por pisos de dos dormitorios. Habrá dos variantes. Por un lado, viviendas con cocina independiente, equipadas con estar, cocina separada, dos dormitorios dobles, un baño, lavadero-tendedero y espacio de almacenamiento. Por otro, pisos con cocina integrada en el salón-comedor, con estar-cocina, dos dormitorios dobles, un baño, lavadero-tendedero y almacén. Las superficies útiles oscilan en torno a los 66 y 69 metros cuadrados, según la planta y la distribución. En varias de las viviendas de dos dormitorios se opta por integrar la cocina en el salón-comedor para aprovechar mejor el espacio, aunque el proyecto indica que esa cocina podrá percibirse como un ámbito funcional autónomo y con posibilidad de separación visual o espacial. Se construirán 17 trasteros de entre 4 y 6 m2, además de 16 plazas de aparcamiento convencionales y una plaza adaptada.

El proyecto prevé calefacción centralizada por radiadores mediante bombas de calor con aerotermia, ventilación mecánica, carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y persianas enrollables de lamas de aluminio. El inmueble tendrá paneles fotovoltaicos en la cubierta y los equipos exteriores de aerotermia irán situados en una zona técnica oculta.

«Menos fotos», exige el BNG

El BNG de Lalín conmina a la Xunta y al Concello a mejorar la oferta de vivienda pública en el municipio y pide «menos fotos», en relación a los anuncios de la promoción que la administración autonómica levantará en la Rolda Leste. Su responsable local, Mari Fernández, critica el acto de la semana pasada por, a su juicio, no suponer más que otro anuncio sobre la construcción de estos 17 pisos y añade que esta cantidad es a todas luces insuficiente para cubrir la demanda actual.

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Los nacionalistas le recuerda a la conselleira, María Martínez Allegue, que solo en el registro de demandantes de vivienda protegida, cuando la realidad de demanda es muy superior, constan más de 80 lalinenses, una cifra que crece cada día en los últimos meses. Demanda al Concello que ponga en circulación, con la Lei de Vivenda, los más de 3.500 hogares que se encuentran vacíos.