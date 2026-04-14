Silleda completa la plantación de los árboles de gran porte

El Concello de Silleda completará mañana la plantación de la nueva arboleda de la Avenida do Parque, dentro de una actuación de mejora paisajística y ambiental en uno de los espacios más representativos del núcleo urbano y con la que, en palabras del ejecutivo local, se busca «reforzar su identidad verde».

Este martes quedaron instalados dos arces de gran porte en el primer tramo de la avenida y cinco liquidámbares en el siguiente. En torno a las siete y media de la tarde llegó la otra remesa y el personal de la empresa adjudicataria se puso manos a la obra para intentar dejar plantados al menos los dos arces, mientras que para el miércoles quedarían los otros cinco liquidámbares. De este modo, no sería preciso volver a cortar el tráfico durante la jornada del miércoles, como se hizo hoy en el acceso a la Avenida do Parque desde la rúa Trasdeza durante las labores de descarga y plantación.

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Los nuevos árboles son especies adaptadas al entorno urbano y llamadas a aportar sombra, valor ambiental y una imagen renovada para este espacio, además de mejorar la calidad paisajística del entorno.