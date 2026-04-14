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Humanización de Avenida do Parque

Silleda completa la plantación de los árboles de gran porte

El Concello busca renovar la imagen de la Avenida do Parque y mejorar su valor ambiental

Llegan a Silleda los árboles de gran porte para Avenida do Parque

Llegan a Silleda los árboles de gran porte para Avenida do Parque

Javier Lalín/XPonte

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

El Concello de Silleda completará mañana la plantación de la nueva arboleda de la Avenida do Parque, dentro de una actuación de mejora paisajística y ambiental en uno de los espacios más representativos del núcleo urbano y con la que, en palabras del ejecutivo local, se busca «reforzar su identidad verde».

Este martes quedaron instalados dos arces de gran porte en el primer tramo de la avenida y cinco liquidámbares en el siguiente. En torno a las siete y media de la tarde llegó la otra remesa y el personal de la empresa adjudicataria se puso manos a la obra para intentar dejar plantados al menos los dos arces, mientras que para el miércoles quedarían los otros cinco liquidámbares. De este modo, no sería preciso volver a cortar el tráfico durante la jornada del miércoles, como se hizo hoy en el acceso a la Avenida do Parque desde la rúa Trasdeza durante las labores de descarga y plantación.

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Los nuevos árboles son especies adaptadas al entorno urbano y llamadas a aportar sombra, valor ambiental y una imagen renovada para este espacio, además de mejorar la calidad paisajística del entorno.

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