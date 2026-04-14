Semana Verde de Galicia
Salimat, en la feria Gourmets en Madrid para captar participantes
El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, participa desde ayer y hasta el jueves en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas, Gourmets, en Madrid. La feria gallega dispone de un espacio en el stand de la Consellería do mar, y cuenta con un equipo encabezado por el director de la Semana Verde, Ricardo Durán, tanto para atender a los visitantes como para conocer de primera mano otras empresas y entidades presentes. En esta cita en Madrid además de Salimat también tiene presencia la 48ª Internacional Abanca Semana Verde, el certamen multisectorial que además de al mencionado Salimat también engloba otros salones como Turexpo Galicia. En cuanto a Salimat, el año pasado alcanzó los 288 expositores.
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- Emprendedores gallegos en nuevos sectores que desafían el abismo del primer año: así es la nueva generación de autónomos
- 25 años de la Vig-Bay: búscate entre los corredores de esta edición
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo