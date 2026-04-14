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Semana Verde de Galicia

Salimat, en la feria Gourmets en Madrid para captar participantes

Espacio de Salimat en el stand de la Consellería do Mar.

Espacio de Salimat en el stand de la Consellería do Mar.

El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, participa desde ayer y hasta el jueves en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas, Gourmets, en Madrid. La feria gallega dispone de un espacio en el stand de la Consellería do mar, y cuenta con un equipo encabezado por el director de la Semana Verde, Ricardo Durán, tanto para atender a los visitantes como para conocer de primera mano otras empresas y entidades presentes. En esta cita en Madrid además de Salimat también tiene presencia la 48ª Internacional Abanca Semana Verde, el certamen multisectorial que además de al mencionado Salimat también engloba otros salones como Turexpo Galicia. En cuanto a Salimat, el año pasado alcanzó los 288 expositores.

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