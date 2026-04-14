El PP acusa a Val de falta de ambición «al renunciar a un organismo clave»

El PP de Agolada afea la actitud del gobierno local, que declinó entrar en la nueva mancomunidad de municipios y en la que además de los otros cinco concellos dezanos (Dozón regresa, tras salir de la entidad en 2008) también se integrarán A Estrada y Forcarei. Los populares acusan al ejecutivo de PAyJ de «unha absoluta falta de ambición e responsabilidade, ao renunciar a formar parte dun organismo clave para a xestión compartida de servizos, a captación de investimentos e a mellora da calidade de vida dos veciños». Para la portavoz de los populares, Carmen Seijas, «resulta incomprensible que Agolada quede illada mentres todos os concellos da contorna apostan pola cooperación. Isto non vai de siglas, vai de traballar polos veciños».

La edil explica que esta nueva mancomunidad incluirá, como ya hacía la anterior, concellos de todos los colores políticos, «o que demostra que a prioridade é sumar esforzos e non levantar muros, como está facendo o goberno de Agolada». Lamenta que el Concello, con Óscar Val como nuevo regidor, «siga a mesma liña que o anterior goberno de Luis Calvo, con illamento, falta de iniciativa e rexeitamento a colaborar con outras administracións». Por ello, insta al ejecutivo de PAyJ a iniciar «de inmediato» los trámites necesarios para formar parte de la entidad, que en breve someterá a exposición pública sus estatutos.