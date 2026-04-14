La plataforma organiza una charla el viernes

La Plataforma Non ao Vertedoiro de Campomarzo y Unións Agrarias organizan este viernes, día 17, una charla en el local social de Pazos. La sesión comienza a las 19.00 horas y abordará la situación del vertedero de Campomarzo tras conocerse la semana pasada que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental emitía una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable a la conversión de dicho vertedero en un depósito para residuos industriales no peligrosos. La movilización de esta plataforma consiguió que vecinos y asociaciones presentasen 375 alegaciones a este proyecto de Bander. Desde la corporación política, tanto el PSOE como Bloque y PP muestran su apoyo a esta decisión de Medio Ambiente, piden su sellado y, en el caso del PP, apuesta además por su transformación en un área recreativa.