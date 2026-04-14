Central Agropecuaria de Galicia
Pagan 8.200 euros por una vaca en la subasta de Silleda
Alberto Rielo adquirió el animal, de una granja de Arzúa, para la firma monfortina Cárnicas Nay
La subasta semanal de la Central Agropecuaria de Galicia registró este martes un nuevo récord de precios, al ser adquirida una vaca mestiza por 8.227 euros, una cifra que supera los 7.798 pagados en octubre del año pasado. El operador lalinense Alberto Rielo compró este animal para Cárnicas Nay, de Monforte de Lemos. La res nació en septiembre de 2020 y procede de una explotación del municipio coruñés de Arzúa.
Desde la Central Agropecuaria de Galicia señalan que además por tercera semana consecutiva la categoría de vacuno mayor marca el precio medio más alto, con 2.628 euros. El día 7 estaba en los 2.567, y el 31 de marzo, en los 2.537. En los terneros de recría, el valor medio es de 691 euros, que en los becerros de carne rebasa los 1.565, y en los pasteros desciende a los 1.126.
A la sesión de ayer acudieron en total 1.373 cabezas, de las que fueron adjudicadas 1.276, por un importe global de 1.766.251 euros. En cuanto a las mesas de precios, se repiten las cotizaciones de la semana pasada tanto en porcino de cebo como lechones y huevos.
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