Lalín aprovechará el impacto del eclipse para impulsar el astroturismo

El alcalde de Lalín, José Crespo, reivindicó a dos de los hijos ilustres del municipio en las jornadas de la divulgación del eclipse del 12 de agosto organizadas por la Xunta en la localidad, uno de los destinos Starlight que existen en la comunidad autónoma. El mandatario recordó que tanto José Rodríguez González [el Matemático de Bermés] como Ramón María Aller Ulloa sobresalieron en sus tiempos como figuras en la astronomía y por eso planteó el impulso al denominado astroturismo, por su potencial como dinamizador del conocimiento y la economía. El Altar do Sol de Alperiz es otro elemento clave para articular «un relato» con el que Lalín sea también referencia para un turismo de un perfil de usuario de un nivel adquisitivo importante.

El mandatario realizó estas manifestaciones en la inauguración de las jornadas de divulgación de este fenómeno astronómico organizadas por Turismo de Galicia, con la hostelería local como uno de sus objetivos, sector que suele recibir a los turistas que se acercan a la capital dezana como destino Starlight. En la apertura de esta sesión intervino el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. El representante de la administración autonómica resaltó el impacto que el eclipse de 12 de agosto tendrá en Galicia, puerta de entrada de este fenómeno en España, y puso el foco también en la comarca dezana pues en parte de este territorio se podrá visualizar un eclipse total. Por eso animó al sector turístico a «aproveitar esta oportunidade» y puso como ejemplo que ese día solo en el puerto de a Coruña está prevista la llegada de 25.000 personas en cinco cruceros.

Una de las sesiones prácticas, en el edificio sociocultural. / // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Las jornadas arrancaron con un coloquio impartido por los monitores Starlight Begoña Estévez y Antonio Pazos y además este último coordinó un taller sobre cómo fotografiar un eclipse. También intervino el catedrático emérito de Astronomía de la USC José Ángel Docobo Durántez en un acto que remató por la tarde con un simulacro de eclipse.

Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia, aseguró un creciente interés por venir a la comunidad autónoma de personas para presenciar este fenómeno, máxime por la privilegiada ubicación geográfica del territorio gallego. Invitó al sector a adaptarse y a autotransformarse para aprovechar las sinergias que se generarán y todo ello a las puertas del próximo año Xacobeo. También acudió la edil Begoña Blanco.

Crespo lamentó que la hostelería local no participase en estas jornadas y pidió al sector más implicación pues estos profesionales son en muchos casos la referencia de los visitantes para conocer la oferta de ocio del municipio. Consideró clave la formación y, en este caso particular, ser capaces de asesorar a los clientes sobre las actividades que se llevarán a cabo en Lalín pues , prosiguió, el sector turístico será uno de los más beneficiados por las sinergias que se generen. «Se trata de un turismo muy agradecido, calmado y de gente de poder adquisitivo que deja dinero; es algo todavía por descubrir», declaró, sobre las potencialidades del astroturismo.

Geodestino comarcal

En otro orden de cosas, Merelles aprovechó su visita a Lalín para indicar que en la página web de Turismo de Galicia (www.turismo.gal) se actualizarán los eventos relacionados con el eclipse en los municipios destino Starlight y apeló a la descentralización de la oferta. La plataforma cuenta con un mapa interactivo que permite consultar horas de inicio y duración del eclipse. Avanzó que el geodestino Deza-Tabeirós-Montes fue el que más creció el año pasado, con un 120% más de viajeros, hasta los 83.000. Las pernoctas en establecimientos de hospedería también se incrementó, en este caso con un 51 por ciento más de noches.