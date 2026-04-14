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Inspección de vehículos agrícolas en A Xesta

Inspección de vehículos agrícolas en A Xesta |

Inspección de vehículos agrícolas en A Xesta |

La parroquia lalinense de A Xesta acogió por primera vez una unidad móvil de inspección de vehículos agrícolas. El servicio funcionó ayer de mañana y tarde y este mes también se desplazará hasta las parroquias de Vilatuxe, Anzo y Cercio. La cita previa, en el teléfono 981 92 80 80.

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