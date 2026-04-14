De hobby a viral en Instagram en 5 meses

Puede resultar tarea difícil, pero es posible conseguir más de 11.000 seguidores en apenas cinco meses. El estradense Alfonso Valcárcel (36) y su pareja, la catalana Carlota Olmos (26), son buena prueba de ello. Desde que crearon su perfil de Instagram @veg_ness en noviembre del pasado 2025, su comunidad de followers no ha parado de crecer, superando ya de forma holgada las cinco cifras. Ahora, están nominados en la categoría de creación de contenido digital en los Premios Rembumbio de Comunicación Deportiva. El primer reconocimiento al que aspiran desde que se adentraron en esta aventura de la creación de contenido. A continuación, Valcárcel comparte con FARO cómo están viviendo este proceso.

«Dende logo, cando comezamos non imaxinamos que isto ía crecer tanto. Nin moito menos era o obxectivo», explica Alfonso. La cuenta nació con una idea muy concreta: documentar su preparación para la media maratón de Barcelona. «Apuntámonos á proba e pensamos que podía ser interesante contar o proceso desde o noso punto de vista, sen máis pretensións», recuerda.

Lo que empezó como un simple diario deportivo pronto fue evolucionando. Tras la carrera, lejos de abandonar el proyecto, decidieron darle continuidad incorporando nuevos contenidos, especialmente relacionados con el ciclismo, una de sus grandes aficiones. «A bici é o que máis facemos habitualmente, así que foi bastante natural seguir por aí», añade. También comenzaron a cuidar más la edición de los vídeos y el tono narrativo, apostando por piezas breves, dinámicas y con un punto de humor que conectase con el público.

El crecimiento, sin embargo, no fue inmediato. Durante las primeras semanas compartían vídeos sin esperar demasiado alcance ni repercusión. Todo cambió el pasado 11 de febrero, cuando publicaron un reel que acabaría marcando un antes y un después. «Foi unha parodia que fixo Carlota sobre como é vivir cun apaixonado do ciclismo, que son eu», cuenta entre risas. El resultado: más de 1,4 millones de visualizaciones y un aluvión de nuevos seguidores. «Era un contido moi compartible, con humor, e chegou a moitísima xente».

Ese momento supuso el punto de inflexión definitivo. A partir de ahí, la cuenta despegó y comenzó a crecer de forma sostenida, alcanzando cifras que nunca habían imaginado. Aun así, ambos insisten en que mantienen los pies en la tierra. «Seguimos vivindo isto como ao principio, como un hobby. Cada un ten o seu traballo e dedicámoslle o tempo que podemos», señala Alfonso.

En su caso, trabaja en una agencia de marketing digital, centrado en la parte de estrategia, mientras que Carlota desarrolla su carrera profesional en el sector farmacéutico. Aunque él tiene cierta relación con el mundo digital, reconoce que la creación de contenido no forma parte directa de su día a día laboral, lo que hace que este proyecto se mantenga como un espacio de desconexión y creatividad compartida.

La nominación a los Premios Rembumbio fue otra sorpresa inesperada. «Non coñeciamos os premios, así que cando nos chegou a mensaxe por Instagram quedamos bastante sorprendidos», admite. Aunque finalmente no podrán asistir a la gala por compromisos personales, valoran muy positivamente esta nominación. «Calquera tipo de recoñecemento sempre é benvido», subraya.

De cara al futuro, no se marcan grandes objetivos ni estrategias cerradas. Prefieren seguir disfrutando del proceso sin presión y dejar que el crecimiento llegue de forma natural. «O que queremos é seguir compartindo os nosos adestramentos, os retos que facemos, sempre cun toque de humor», explica.

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Sin obsesionarse con las cifras ni con los algoritmos, Alfonso y Carlota continúan construyendo una comunidad fiel a base de naturalidad, constancia y cercanía.