Forno cuestiona que los usuarios deban pagar 30 euros por un mando

Los socialistas de Lalín denuncian que el gobierno, tras la reorganización impuesta en el Párking Europa, pretende obligar a los usuarios abonados a pagar un mando de acceso con un costo de 30 euros, un pago que no está recogido en la ordenanza municipal que regula el funcionamiento y las tarifas de este servicio público. Su portavoz municipal, Alba Forno, señala que la normativa vigente solo contempla el abono mensual de 30 euros por plaza, sin incluir costes adicionales como el del mando, por el que introducir este nuevo pago sin modificar la ordenanza genera serias dudas sobre su legalidad y los usuarios podrían recurrirlo, porque no tienen la obligación legal de afrontarlo.

El PSOE solicitará un informe al secretario municipal para aclarar la legalidad de esta medida, al considerar que introducir nuevos pagos sin respaldo en la ordenanza genera dudas jurídicas y sitúa a los usuarios en una situación de inseguridad. Al tiempo, dice que la reubicación obligatoria en la planta superior, con accesos más incómodos y en peores condiciones, contrasta con la situación del resto de usuarios, que pueden seguir aparcando gratis en la planta baja sin limitación efectiva de tiempo, con lo que se desvirtúa el modelo de rotación para lo cual fue concebido el aparcamiento. Y pide un sistema de acceso mediante lectura de matrículas.