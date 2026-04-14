Plan de ordenación cinegética
A Estrada incorpora 2.141 hectáreas de terreno libre para la caza en dos nuevas zonas
El nuevo Plan de Ordenación Cinegética de la Xunta de Galicia tendrá una vigencia de cinco años y busca la regularización de esta práctica
La Xunta de Galicia ha aprobado y publicado los Planes de Ordenación Cinegética en Galicia que tendrán una vigencia de cinco años, (2026 - 2031). Estos planes afectan a más de 20.000 hectáreas en la provincia de Pontevedra. Concretamente, y por lo que respecta al ayuntamiento de A Estrada, se han elaborado dos planes: el PO-23 A Estrada y PO-24 A Estrada II. Dos instrumentos que regularán la actividad cinegética con el objetivo de garantizar una gestión sostenible de la fauna y mejorar la convivencia en el medio rural.
En conjunto, ambos planes abarcan 2.141,82 hectáreas distribuidas en distintas zonas del término municipal. Por un lado, la zona PO-23 cuenta con una superficie aproximada de 527 hectáreas situadas en la zona central del municipio. Por otro, la zona PO-24 se extiende sobre 1.614,82 hectáreas, de las cuales 1.441,65 son aprovechables, ocupando una amplia área del territorio estradense.
La zona PO-23 afecta a parroquias del centro de A Estrada como Vinseiro, Tabeirós, Nigoi, Codeseda y Parada, limitando con ellas en sus distintos puntos cardinales.
Por su parte, la zona PO-24 abarca un ámbito más amplio que incluye parroquias como Ribeira, Berres, Riobó y Ancorados, además de limitar al norte con el concello de Vedra y al oeste, sur y este con parroquias como Paradela, Barbude, Rubín, Callobre, Moreira, Oca, Arnois, Santo Tomé de Ancorados y San Pedro de Ancorados.
Los dos planes entran en vigor tras su aprobación administrativa y tendrán una vigencia de cinco años. Durante este periodo, podrán adaptarse en función de circunstancias como incendios forestales, enfermedades o cambios en las poblaciones de fauna.
Los planes tienen como finalidad garantizar una gestión sostenible de las especies cinegéticas, manteniendo el equilibrio ecológico y reduciendo los impactos sobre el territorio. Entre las principales medidas destacan: control y seguimiento de las poblaciones de fauna, establecimiento de cupos de captura por especies, mejora del estado sanitario de los animales, organización del territorio para una caza más segura y eficaz y prevención de daños en cultivos, ganado y seguridad vial.
En el caso de la zona PO-24, se incorpora además un sistema de seguimiento en el que los cazadores deberán aportar información sobre capturas y esfuerzo cinegético para mejorar la gestión.
Para los cazadores, ambos planes establecen un marco regulado que define periodos hábiles, especies autorizadas, cupos y modalidades de caza. Al tratarse de zonas libres, la actividad puede ser ejercida por cazadores autorizados sin necesidad de pertenecer a un coto, aunque bajo el cumplimiento estricto de la normativa.
Para los vecinos y propietarios, las medidas incluidas buscan reducir los daños provocados por la fauna en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como disminuir los accidentes de tráfico causados por animales. Asimismo, se refuerzan las zonas de seguridad donde la caza está prohibida, como núcleos habitados, carreteras y espacios públicos.
Con la aprobación de estos dos planes, la Xunta de Galicia refuerza la gestión responsable de la caza en Galicia, y busca favor el equilibrio entre biodiversidad, actividad humana y seguridad en el medio rural.
Por otro lado están los Tecores, (Terrenos Cinegéticos Ordenados). Estos, a nivel particular, elaboran cada año un plan de aprovechamiento cinegético, un documento que organiza y regula la actividad de la caza durante la temporada.
Este plan establece también aspectos clave como las especies autorizadas, los días y modalidades de caza, los cupos de capturas y las zonas donde se desarrollará la actividad. Su objetivo es garantizar un aprovechamiento sostenible de la fauna y adaptar la gestión cinegética a la situación de cada año.
Forcarei, Cerdedo Cotobade y Cuntis
En el caso de Forcarei, el Plan de Ordenación Cinegética PO-29 abarcará una superficie de 608,59 hectáreas.
Por su parte, en el municipio de Cerdedo Cotobade se aplicarán varios planes que suman un total de 6.128,61 hectáreas. En concreto: PO-16: 671,01 hectáreas, PO-17: 1.099,2 hectáreas, PO-18: 576,18 hectáreas, PO-19: 588,80 hectáreas. , PO-21: 1.814,42 hectáreas, PO-22: 1.378,98 hectáreas, regulando la actividad cinegética en este ámbito durante un periodo de cinco años desde su aprobación. A estos se suma el municipio de Cuntis, donde el plan PO-25 afectará a una superficie de 1.272,1 hectáreas.n
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