A Estrada incorpora 2.141 hectáreas de terreno libre para la caza en dos nuevas zonas

La Xunta de Galicia ha aprobado y publicado los Planes de Ordenación Cinegética en Galicia que tendrán una vigencia de cinco años, (2026 - 2031). Estos planes afectan a más de 20.000 hectáreas en la provincia de Pontevedra. Concretamente, y por lo que respecta al ayuntamiento de A Estrada, se han elaborado dos planes: el PO-23 A Estrada y PO-24 A Estrada II. Dos instrumentos que regularán la actividad cinegética con el objetivo de garantizar una gestión sostenible de la fauna y mejorar la convivencia en el medio rural.

En conjunto, ambos planes abarcan 2.141,82 hectáreas distribuidas en distintas zonas del término municipal. Por un lado, la zona PO-23 cuenta con una superficie aproximada de 527 hectáreas situadas en la zona central del municipio. Por otro, la zona PO-24 se extiende sobre 1.614,82 hectáreas, de las cuales 1.441,65 son aprovechables, ocupando una amplia área del territorio estradense.

La zona PO-23 afecta a parroquias del centro de A Estrada como Vinseiro, Tabeirós, Nigoi, Codeseda y Parada, limitando con ellas en sus distintos puntos cardinales.

PO-23 / A Estrada

Por su parte, la zona PO-24 abarca un ámbito más amplio que incluye parroquias como Ribeira, Berres, Riobó y Ancorados, además de limitar al norte con el concello de Vedra y al oeste, sur y este con parroquias como Paradela, Barbude, Rubín, Callobre, Moreira, Oca, Arnois, Santo Tomé de Ancorados y San Pedro de Ancorados.

po-24 / A Estrada II

Los dos planes entran en vigor tras su aprobación administrativa y tendrán una vigencia de cinco años. Durante este periodo, podrán adaptarse en función de circunstancias como incendios forestales, enfermedades o cambios en las poblaciones de fauna.

Los planes tienen como finalidad garantizar una gestión sostenible de las especies cinegéticas, manteniendo el equilibrio ecológico y reduciendo los impactos sobre el territorio. Entre las principales medidas destacan: control y seguimiento de las poblaciones de fauna, establecimiento de cupos de captura por especies, mejora del estado sanitario de los animales, organización del territorio para una caza más segura y eficaz y prevención de daños en cultivos, ganado y seguridad vial.

En el caso de la zona PO-24, se incorpora además un sistema de seguimiento en el que los cazadores deberán aportar información sobre capturas y esfuerzo cinegético para mejorar la gestión.

Para los cazadores, ambos planes establecen un marco regulado que define periodos hábiles, especies autorizadas, cupos y modalidades de caza. Al tratarse de zonas libres, la actividad puede ser ejercida por cazadores autorizados sin necesidad de pertenecer a un coto, aunque bajo el cumplimiento estricto de la normativa.

Para los vecinos y propietarios, las medidas incluidas buscan reducir los daños provocados por la fauna en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como disminuir los accidentes de tráfico causados por animales. Asimismo, se refuerzan las zonas de seguridad donde la caza está prohibida, como núcleos habitados, carreteras y espacios públicos.

Con la aprobación de estos dos planes, la Xunta de Galicia refuerza la gestión responsable de la caza en Galicia, y busca favor el equilibrio entre biodiversidad, actividad humana y seguridad en el medio rural.

Por otro lado están los Tecores, (Terrenos Cinegéticos Ordenados). Estos, a nivel particular, elaboran cada año un plan de aprovechamiento cinegético, un documento que organiza y regula la actividad de la caza durante la temporada.

Este plan establece también aspectos clave como las especies autorizadas, los días y modalidades de caza, los cupos de capturas y las zonas donde se desarrollará la actividad. Su objetivo es garantizar un aprovechamiento sostenible de la fauna y adaptar la gestión cinegética a la situación de cada año.

Forcarei, Cerdedo Cotobade y Cuntis

En el caso de Forcarei, el Plan de Ordenación Cinegética PO-29 abarcará una superficie de 608,59 hectáreas.

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PO-29 / Forcarei

Por su parte, en el municipio de Cerdedo Cotobade se aplicarán varios planes que suman un total de 6.128,61 hectáreas. En concreto: PO-16: 671,01 hectáreas, PO-17: 1.099,2 hectáreas, PO-18: 576,18 hectáreas, PO-19: 588,80 hectáreas. , PO-21: 1.814,42 hectáreas, PO-22: 1.378,98 hectáreas, regulando la actividad cinegética en este ámbito durante un periodo de cinco años desde su aprobación. A estos se suma el municipio de Cuntis, donde el plan PO-25 afectará a una superficie de 1.272,1 hectáreas.n