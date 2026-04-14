Infraestructuras
El Concello demanda el cambio del local electoral de Escuadro
Propone mudarlo a la planta baja del Aula da Natureza, porque es más amplia y accesible
Redacción
El Concello de Silleda solicita a la junta electoral el cambio del local de votaciones de la parroquia de Escuadro, para trasladarlo a la planta baja del edificio que alberga el Aula da Natureza, situado justo enfrente del espacio donde hasta ahora acudían los vecinos y vecinas a depositar sus papeletas. Es decir, las elecciones serían dentro del mismo recinto, pero en otro inmueble.
La decisión de promover este cambio coincide con las obras de mejora que se ejecutaron en el edificio donde se celebraron siempre las elecciones. Los trabajossirvieron para acondicionar uno de los cuartos de baño, mejorar la accesibilidad del local y abrir un hueco en el muro interior que comunica con la cocina. El Concello acometió estas obras en colaboración con la Asociación de Mulleres de Escuadro y con la Diputación, y suponen una mejora del uso del local.
Pero la planta baja del inmueble del Aula da Natureza reúne mejores condiciones para unos comicios, porque es más grande, dispone de mejor iluminación y accesibilidad. La propuesta fue analizada con las personas que emplean los centros sociales, «e existe un acordo co cambio plantexado». El gobierno local también quiere agradecer la disposición de las personas que emplean esta planta baja del Aula da Natureza para ensayo musical, puesto que van a facilitar su uso durante las jornadas electorales.
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