Comunidad de usuarios de agua en Río

El local social de Río, en Rodeiro, acoge el 7 de mayo (16.30 horas) una asamblea para constituir la comunidad de usuarios de aguas. La sesión realizará un inventario de dichos usuarios, nombrará miembros de la junta directiva y del jurado y abordará el encargo de redacción de estatutos, así como la solicitud del CIF en la Agencia Tributaria.