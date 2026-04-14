El Centro Cultural de A Estrada en Buenos Aires digitaliza sus fondos

El Centro Cultural del Partido de A Estrada en Buenos Aires asume actualmente un importante proyecto de recopilación y digitalización de sus fondos. Así se lo trasladó su presidente, José Manuel Besteiro, al alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, durante una recepción celebrada este lunes por la mañana en la casa consistorial.

Besteiro, que también preside la Federación de Sociedades Españolas en Argentina, explicó que la entidad –muy vinculada a la historia de A Estrada– está desarrollando un ambicioso proyecto para recuperar y conservar su legado documental. «El Centro de A Estrada fue fundado oficialmente el 23 de octubre de 1943, pero fue el resultado de la fusión de dos instituciones precedentes: la Federación Agraria Estradense y la Unión Estradense», recordó.

En este proceso, la implicación de los socios está siendo fundamental. «Estamos encontrando mucha información; pidiéndole a los socios, sobre todo a los mayores, que nos aporten documentación, revistas…», señaló Besteiro. Entre los hallazgos, destacó una publicación de 1941 dedicada a la Mujer Estradense, con la imagen de Virxinia Pereira, figura a la que el Concello dedica en 2026 su Ano Cultural.

Los avances permiten incluso mirar al pasado con nuevas perspectivas. «Hemos encontrado también el segundo libro de actas de la Federación Agraria Estradense, del año 1918. Con lo cual, cuando completemos este proceso, seremos una institución centenaria», apuntó. Para Besteiro, esta labor tiene un profundo valor identitario: «Mantener esas raíces, potenciales, es muy importante, no solo emocionalmente sino también a nivel identitario; saber de donde venimos y tener un centro que está vigente, con mucha proyección y mucho futuro».

Por su parte, el alcalde subrayó la relevancia de esta entidad para el pueblo estradense, destacando «esas raíces que pasan por debajo del Atlántico y nos conectan». Louzao recordó además la emotividad de su última visita, en noviembre, durante el 82 aniversario del centro. Asimismo, puso en valor el reconocimiento otorgado por el Concello con el Salmón de Ouro, máxima distinción local, al papel del centro en la conservación del sentimiento estradense en la diáspora.

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Finalmente, Besteiro quiso destacar el peso de A Estrada en la Federación de Sociedades Españolas en Argentina, siendo él el segundo estradense en presidir la entidad, después de José María Vila Alén, ahora presidente del Centro Galicia. A mayores, aprovechó la ocasión para animar a los estradenses a visitarlos cuando viajen al País del Río de la Plata.