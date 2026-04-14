Dozón
El Bloque urge la licitación del servicio de limpieza y una auditoría
REDACCIÓN
El BNG de Dozón defenderá en pleno una moción en la que insta al gobierno local del PP a licitar el servicio de limpieza de edificios municipales "nun prazo non superior a 30 días", y a crear una comisión informativa que desvele por qué se pagaron más de 60.000 euros en facturas de limpieza, "ignorando os informes de reparo de Intervención". El portavoz del BNG, Miguel Docasar, apunta que al no optar por una licitación pública de este servicio de limpieza, es el alcalde "quen escolle directamente a empresa adxudicataria", sin tener en cuenta distintas ofertas que podrían reducir el coste del servicio si se optase por una licitación pública, que además reduciría costes y afectaría menos a los tributos de los vecinos y vecinas. Por otra parte, al no haber un contrato pueden producirse situaciones como las de las últimas dos semanas, con falta de limpieza en el CEIP, el consistorio y el centro de salud. n
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