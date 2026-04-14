Nuevas tecnologías
Arranca la formación de Lalín y de Amicos sobre capacitación digital
Desde este lunes y hasta el día 24 de este mes el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, en Lalín, acoge una formación de capacitación digital que impulsa el Concello de Lalín con la Asociación Amicos. La formación está dirigida a personas de entre 16 y 64 años, a las que les ofrece herramientas útiles en el entorno digital tanto en la vida diaria como en el trabajo. El curso aborda cuestiones como la inteligencia artificial y a la hora de buscar empleo, cómo manejar la banca electrónica o la seguridad y bienestar digitales para los y las más pequeños de la familia.
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