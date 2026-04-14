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Alumnado de Italia recala en Lalín por un intercambio del Laxeiro

El grupo procedente de Alatri con profesorado del IES Laxeiro delante del instituto. |

El grupo procedente de Alatri con profesorado del IES Laxeiro delante del instituto. |

redacción

Lalín

Alumnado procedente de Alatri, municipio italiano situado en la provincia de Frosinone en la región del Lacio, recaló en Lalín en un intercambio con estudiantes del IES Laxeiro.

Acompañados de profesorado del instituto lalinense, el grupo italiano inició la jornada con una presentación en el salón de actos del centro y en torno a las 10.00 horas se desplazaron hasta la casa consistorial para conocer el Castro Tecnolóxico. Cerca de este edificio público, en el Lalín Arena, fueron recibidos por el alumnado del Ciclo Superior de Acondicionamento Físico que les organizaron una serie de actividades que aunaron ejercicio, convivencia y aprendizaje. El grupo visitará hoy Santiago de Compostela y el miércoles las empresas locales Tecglass y Maxideza, mientras que el jueves irán a Ourense y Allariz. El viernes, ruta y visita a Carboeiro y la Fervenza do Toxa.

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