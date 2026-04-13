Vila de Cruces agrava su declive y tiene ya 35 aldeas por debajo de diez vecinos

Vila de Cruces profundiza en su retroceso demográfico. El municipio pasa de 5.031 habitantes a 1 de enero de 2024 a 4.965 un año después, de modo que pierde 66 vecinos. El descenso vuelve a extenderse por la práctica totalidad del territorio: 18 de sus 28 parroquias reducen población, sólo cuatro mejoran sus cifras y las seis restantes se mantienen sin variación.

La excepción sigue estando en la capital. La feligresía de Cruces, que engloba la villa, gana 36 residentes y eleva su censo hasta los 1.344, afianzando el peso del núcleo urbano frente a la fragilidad del rural. También crecen Bascuas, con tres habitantes más –es la parroquia que más crece en términos relativos, un 3,4%–, y Piloño y Ferreirós, con dos cada una.

En el lado opuesto, la mayor caída corresponde a Fontao, que pierde 20 vecinos y se queda en 189, casi un 9,6% menos que un año antes. Le siguen Carbia, con 16 menos; Brandariz, con 11; y Bodaño, con 10. También retroceden Insua, Larazo y Salgueiros, con seis habitantes menos en cada caso.

Ese desgaste se aprecia con especial claridad en las aldeas. Vila de Cruces pasa a tener 35 lugares con menos de diez habitantes, cuando un año antes eran 32. Entre las que caen ahora por debajo de esa barrera figuran Cernadela, en Camanzo, que baja de 10 a 9 vecinos; Aguiar, en Fontao, que pasa también de 10 a 8; y Barreiros, en Salgueiros, que desciende de 11 a 9. En cambio, no hay ninguna aldea que logre volver a alcanzar o superar los diez residentes después de haber estado por debajo de ese umbral el año anterior.

Entre los lugares, el mayor crecimiento relativo corresponde a Espiñeiro, en Loño, que pasa de uno a tres habitantes, mientras que el mayor retroceso porcentual se da en Lamela do Medio, en San Pedro de Losón, al caer de seis a tres. En valores absolutos, sin embargo, la bajada más acusada vuelve a registrarse en Fontao e Vilar, que pierde 19 vecinos y queda con 144.

Como aldeas deshabitadas repiten Souto, en Insua, y Silvares, en Merza. Fuera de la villa capitalina, solo dos lugares rebasan el centenar de habitantes: Fontao e Vilar, pese a su caída, y A Moa, en Merza, que resiste con 102. Brandomés, por su parte, pasa de 100 a 93 y sale de ese grupo.

Por parroquias, la más poblada del rural continúa siendo Camanzo, con 379 habitantes, pese a dejarse dos. Le siguen Merza, con 333, y Carbia, que baja hasta 283. En la parte baja repiten Portodemouros, con 25 residentes, Arnego, con 30, y Asorei, con 31.

Habitantes por lugares en 2025

Añobre (67, igual que en 2024). Añobre (25), Beuvas (16), A Costa (11), Vilariño (15).

Arnego (30, =). Barrio (1), Eirexe (4), Fontarcada (13), O Outeiro (6), Pazos (6).

Asorei (31, -2). Asorei (31).

Bascuas (91, +3). Aldea e Fondevila (47), Armada (1), Dosmestres (17), Igrexa (14), Noveledo (12).

Besexos (77, =). Barrio (36), Castro (26), Esmoriz (15).

Bodaño (112, -10). Castrelo (40), Susovila (72).

Brandariz (174, -11). Brandariz (1), Brandomés (93), Pastoriza (23), Pinlle (25), Vilar (32).

Camanzo (379, -2). Albín (21), Amosa (30), Camanceiros (45), Candañedo (57), Cernadela (9), Freande (37), Frieira (7), Guieral (48), Lamego (22), A Pena (28), Señorín (18), Souto (19), Tirabá (25), Vilanova (13).

Carbia (283, -16). Abealla (51), O Abollo (25), Casal (22), Covas (31), Pastoriza (66), A Pena (27), Pousadoiro (19), Serrape (42).

Cruces (1.344, +36). Vila de Cruces (1.344).

Cumeiro (163, -5). Carballal (22), Castro (55), Cumeiro (13), Garnil (15), Navaza (43), Pampín (4), O Penedo (11).

Duxame (52, =). Duxame (30), Moreira (9), San Miguel (13).

Ferreirós (69, +2). Casal (26), Ferreirós (43).

Fontao (189, -20). Aguiar (8), O Cruceiro (7), Fontao e Vilar (144), Salgueiros (5), A Brea (25).

Gres (129, -1). Capela (53), Cirela (45), Gres (31).

Insua (84, -6). Castro (6), Couto (e), Dorvisou (29), Nogueiras (8), Souto (0), Vilanoa (10), Vilar (12), Xordedo (16).

Larazo (142, -6). Caxide (35), Cedelle (39), A Contiña (46), Larazo (22).

Loño (82, -3). Caldavila (5), Cortegada (17), Docampo (8), Espiñeiro (3), Loño (4), Outeiro (2), Reboredo (15), Sobradelo (28).

Losón (66, -4). Fervenza (12), Fonte de Lara (18), Lamela do Medio (3), Outeiriño (4), Pazo (22), Penagudín (7).

Merza (333, -4). A Dobreixa (8), A Moa (102), Outeiro (94), Paradela (6), Reboredo (70), Silvares (0), Sulago (37), Valboa (16).

Obra (77, -3). Obra (77).

Oirós (106, =). A Corredoira (34), Eirexe (9), Pazos (37), Penela (22), Souto (4).

Ollares (83, -2). Amosa (12), Casanova (6), Ollares (65).

Piloño (267, +2). Alcobre (17), Arbián (62), A Caseda (42), Cerdeiriñas (78), Combarro (23), Pousada (21), Taboada (24).

Portodemouros (25, =). Arxe (6), Outeiro (19).

Sabrexo (200, -5). Barral (20), Cortizada (20), Fontarcada (18), Orza (50), Outeiro (34), Sabrexo (23), Souto (35).

Salgueiros (130, -6). Barreiros (9), Lareo (30), Penasgarfas (25), O Penedo (30), O Valado (36).

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Toiriz (180, -3). Barrio (28), Cima de Aldea (18), Fafiás (11), Fornelos (13), Foxacos (4), Madrosende (33), Mosteiros (5), Sampaio (11), Senra (57).