Tradición ecuestre y gran ambiente

La parroquia de Guimarei, en A Estrada, volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes del mundo ecuestre con la celebración de la Feira Cabalar de Pascua, organizada por la Sociedade Cabalar Estradense, que ocuparon el recinto ferial durante dos intensas jornadas en las que el caballo fue el gran protagonista.

Uno de los momentos del Campeonato Gallego de pura raza española. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El programa arrancó el sábado con la celebración del concurso morfológico de caballos de Pura Raza Árabe, una cita que reunió ejemplares llegados desde distintos puntos de la península y que destacó por la calidad y elegancia de los animales participantes.

Uno de los ejemplares bajo la lluvia de una intensa, pero corta, tormenta. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Ya el domingo, la feria retomó su actividad con el concurso de caballos de Pura Raza Española desde las 10.00 horas. A mediodía, los asistentes pudieron disfrutar del bautismo hípico, una de las propuestas más populares, especialmente entre los más jóvenes, que tuvieron la oportunidad de tomar contacto con el mundo del caballo.

La jornada continuó con una ruta cabalar por la villa, que sacó a los jinetes fuera del recinto ferial y acercó el ambiente festivo a distintos puntos del casco urbano de A Estrada. Por la tarde, el protagonismo pasó La magia del caballo, un espectáculo ecuestre de primer nivel en el que se conbina el baile, saltos, doma... y que lograron el subcampeonato del mundo en el Salón Internacional del Caballo Español (SICAB).

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Con premios en los distintos concursos y una notable participación tanto de ganaderías como de público, la Feira Cabalar de Pascua volvió a demostrar su importancia como dinamizadora social y económica local. Una cita donde, una vez más, se aunaron tradición, cultura y admiración por los caballos.