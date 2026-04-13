Sesenta caminantes en una ruta con sabor especial en A Estrada

La Andaina Camiño Miñoto en Flor reunió a unos 60 participantes que recorrieron un tramo circular de este itinerario jacobeo en plena explosión primaveral entre Pardemarín y Ancorados. La actividad combinó ejercicio y convivencia a lo largo de un recorrido accesible, con paradas para la degustación de productos locales y visita al lagar Rabiosa donde terminó la jornada. Se volverá a repetir el próximo domingo 19 y las inscripciones se pueden hacer hasta dos días antes ,a un precio de 8 euros, en andainaminotoenflor@hotmail.com.