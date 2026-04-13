Rivela reúne a 200 comensales en su cita gastronómica

Más de 200 comensales llenaron la carpa instalada en el campo de la fiesta de Rivela, en A Estrada, en la 19º edición de la Festa do Xabarín.

La Peña O Colmillo organizó el evento, con la colaboración de la comisión de fiestas, y Valenciaga Catering preparó más de 150 kilos de carne seleccionada entre los mejores ejemplares cazados durante la temporada. Lo hicieron con tres propuestas: guiso con patatas y chícharos, carnitas mexicanas y ssam japonés. La tarde se completó con un bingo con numerosos regalos, juegos populares y la música de El Dúo del Swing.