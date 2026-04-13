Concentración motera internacional
El Motococido cierra con 320 comensales y premios para los clubes más numerosos
El Motococido 2026 echó ayer el cierre en Lalín con un balance positivo por parte de la organización tras un fin de semana de notable participación. La cita, promovida por el Motoclub KM 0 y una de las más concurridas, reunió a 320 comensales en la comida final.
La jornada dominical arrancó, una vez formalizadas las inscripciones, con una ruta motera libre, con refrigerio y pincho, y siguió con la sesión vermú animada por un DJ. El cocido de Lalín, bajo la carpa del Campo da Feira Vello, fue servido por el Mesón A Roda, de Rodeiro.
La organización entregó cuatro premios en la clausura. Los de los clubes más numerosos fueron para A Cadeira (Lugo), Betanzos y O Valadouro. El destinado a quienes llegaron desde más lejos recayó en Naia y Jorge, de Baracaldo. Los premios consistieron en ropa, equipamientos y otros detalles donados por las firmas colaboradoras.
El presidente del KM 0, Valerio Argiz, destacó al término de la jornada la buena respuesta registrada durante todo el fin de semana. «Venres e sábado moi ben, onte un pouquiño peor polo tempo, pero non nos queixamos», señaló. Aunque las temperaturas fueron más bajas el sábado y el domingo, la lluvia no fue persistente, por lo que el ambiente se mantuvo durante la programación prevista.
Entre los aspectos más destacados de esta edición, Argiz subraya el funcionamiento de la ruta de monte, la propuesta off road de la concentración, en la que participaron setenta inscritos. Un éxito que atribuyó al trabajo de Álex Taboada y Juan Carlos Blanco.
El Motococido regresará en 2027 a su fecha habitual, el primer fin de semana de abril. Este año se retrasó para evitar su coincidencia con Semana Santa.
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