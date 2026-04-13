Humanización
Llegan a Silleda los árboles de gran porte para Avenida do Parque
El Concello corta el tráfico este martes en el cruce con Rúa Xeral para poder realizar la plantación
El Concello de Silleda recibe este martes los nuevos ejemplares arbóreos que se plantarán en la Avenida do Parque. La llegada será sobre las 8.00 horas, en un convoy de transporte especial debido a la envergadura de los árboles.
Tal y como ya avanzó el Concello la semana pasada, en el primer tramo de la avenida se plantarán cuatro ejemplares de arce de gran porte, con una media de edad de unos 18 años, perímetros de entre 60 y 80 centímetro y copas que algunos casos alcanzan los 7 metros de altura. Debido a estos trabajos, será necesario cortar al tráfico el cruce de Avenida do Parque con Rúa Xeral. Los vehículos podrán circular por las calles Castros de Toiriz y Santa Olaia.
Para el gobierno local la llegada de estos árboles supone «un novo paso nunha actuación que permitirá renovar o arborado da avenida con exemplares de gran entidade, capaces de achegar valor paisaxístico, sombra, identidade e calidade urbana a un dos espazos máis emblemáticos de Silleda», que contempla además una zona con especies arbustivas y aromáticas.
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