Licitan por 4,8 millones las 28 viviendas de A Estrada

El Gobierno gallego licitará las obras de construcción de 28 viviendas de promoción pública en el A Estrada. El acuerdo fue autorizado este lunes en el Consello da Xunta. Las viviendas se construirán en una parcela cedida gratuitamente por el ayuntamiento situada en la zona de la Avenida Benito Vigo. Esta nueva promoción pública será financiada exclusivamente con fondos propios de la Xunta, sin ningún tipo de cofinanciación de fondos europeos o estatales.

La obra será licitada por 4.817.925 euros, a los que hay que sumar más de 205.666 euros de redacción del proyecto y dirección de obra y los costes de otros trabajos técnicos. El inmueble contará con 14 pisos de dos dormitorios (dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida), 11 de tres dormitorios y 3 de cuatro habitaciones. Todos contarán con trastero y plaza de garaje y las superficies útiles de las viviendas oscilarán entre los 65 la los 96 metros cuadrados.