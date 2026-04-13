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Solidaridad con Palestina

Lalín reúne a una treintena de personas en apoyo a la flotilla

Lalín reúne a una treintena de personas en apoyo a la flotilla | BERNABÉ

Lalín reúne a una treintena de personas en apoyo a la flotilla | BERNABÉ

La Praza da Igrexa de Lalín acogió este domingo una concentración de apoyo a la flotilla Sumud, en la que participaron alrededor de una treintena de personas. Los asistentes exhibieron banderas palestinas y protagonizaron un acto simbólico en el centro de la plaza. Con esta cita, los participantes quisieron mostrar su solidaridad con la causa palestina.

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