La Iglesia valorará los daños por la caída del tejado de la iglesia de Santa María de Carboeiro

El Obispado de Lugo se encargará de realizar una valoración de los daños que causó el desplome de parte del techo y del tejado de la iglesia parroquial de Santa María de Carboeiro, en Silleda, con vistas a redactar un proyecto de restauración. El tejado se vino abajo durante la madrugada del viernes al sábado tras el colapso de una viga de madera, en la zona central del templo, entre el coro y el presbiterio.

El Concello desplazó a la zona operarios y un elevador. / Bernabé/Javier Lalín

Desde el Concello, como ya se anunció el sábado, se desplazó ayer un equipo de operarios municipales y un elevador, para retirar tejas y cualquier otro material que estuviese colgado de la estructura y que amenazase con desprenderse al suelo. Además, el retén colocó una lona en la zona donde se desprendió el techo, para evitar que las precipitaciones puedan afectar a la estructura y al interior de esta iglesia románica. Ya el sábado y tras tener constancia de los hechos la alcaldesa, Paula Fernández Pena, se desplazó al templo junto a un técnico municipal y la Policía Local para comprobar el alcance del incidente. Los bomberos con sede en Silleda abrieron la puerta lateral, atascada por el material caído, para que los vecinos y el párroco, José Pérez Barreiro, pudiesen poner a salvo las imágenes, libros y el cáliz.

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Pérez Barreiro hace hincapié en la colaboración del gobierno local y recuerda que el recinto de la iglesia está balizado para impedir el acceso a su interior, pero sí puede emplearse el camposanto. Esta iglesia parroquial de Carboeiro tiene un gran valor arquitectónico por sus canecillos románicos, al igual que las vecinas de Abades, Ansemil, Dornelas o Breixa.