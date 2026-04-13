Flow Lalín, a por el Mundial

La escuela de danza Flow de Lalín firmó un destacado papel este fin de semana en Tarragona, donde participó en la eliminatoria del Mundial All Dance con una delegación de más de 70 personas, entre bailarines, familiares y acompañantes que no se quisieron perder esta competición. El balance de la cita no pudo ser más positivo, ya que la entidad dezana logró clasificar todas sus coreografías para el Europeo de Grecia, el Intercontinental de Punta Cana y la final que se celebrará en Orlando, en Estados Unidos.

Desde la dirección del centro quisieron poner en valor que estos resultados son fruto de un trabajo colectivo en el que participan alumnado, familias y personas colaboradoras. Además, destacaron el orgullo que supuso para la delegación lucir las banderas oficiales de Lalín y de Chantada, así como representar a Galicia en una competición de carácter internacional.

En el apartado de reconocimientos honoríficos por las puntuaciones más altas del evento, Flow obtuvo menciones de honor en Danzas Étnicas para Isabel Robles, en Salsa para el dúo formado por Lorena e Isabel, en Dancehall para el trío integrado por Iria, Myriam y Carmen, y en Reggaetón para el trío de Mara, Candela y Jimena. A mayores, Isabel Robles fue distinguida como mejor bailarina profesional de todo el certamen y la delegación de Flow recibió el premio a la mejor hinchada.

Entre los primeros puestos conseguidos por la escuela figuran el grupo All Dance Show niños con Hakuna Matata, el grupo All Dance Show prejóvenes con Pink, el trío de hip hop formado por Sabela, Olaya y Sara, el trío de dancehall de Iria, Myriam y Carmen, el trío de reggaetón de Mara, Candela y Jimena, el dúo profesional de salsa de Isabel y Lorena, el dúo de hip hop de Mara y Olaya, el dúo All Dance Show de Zenovia y Erea, el dúo de commercial dance de Sofía y Sabela, así como la actuación individual de Isabel Robles en danzas étnicas.

También lograron segundos puestos la MegaCrew Open Production El Relajo, el dúo All Dance Show formado por Isabel y Myriam, y las actuaciones individuales de Lorena en bachata y salsa profesional, además de la propuesta individual de Sofía en All Dance Show. Completaron el medallero dos terceros puestos para el dúo All Dance Show de Candela y Jimena y para Isabel en salsa profesional.

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Con estos resultados, Flow regresa de Tarragona reforzando su proyección competitiva y situando a Lalín en el mapa internacional de la danza, con la vista ya puesta en las próximas citas de Grecia, Punta Cana y Orlando.