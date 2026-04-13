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Femupo premia a Raquel Touceda

Femupo premia a Raquel Touceda |

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La estradense Raquel Touceda, responsable de la empresa Fresas Touceda, recibió uno de los galardones de los Premios Mulleres Femupo (Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra).

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