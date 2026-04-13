El Adventure Galicia pone A Estrada en el mapa de Europa

La quinta edición de la prueba que abre el Campeonato de Europa de Rallye Raid de Orientación, el Adventure Galicia, vivirá hoy su primera etapa con 170 kilómetros con salida y llegada en A Estrada, una vez más la base de operaciones de una competición continental que este año ha reunido a 150 pilotos llegados de diferentes puntos de Europa.

La zona deportiva de Figueiroa acogió en la jornada de ayer las jornadas técnicas y de verificación, con los habituales actos protocolarios y de presentación de la carrera. Contaron para ellos con la presencia del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, que saludó a los pilotos, muchos de los cuales repetían presencia con respecto a años anteriores. Entre ellos estaba el hombre a batir, ganador de las tres ediciones en las que participó, Joan Pedrero. El piloto catalán afronta este año con novedades, ya que competirá con su Harley Davidson –empresa que lo patrocina– y no con la de entrenamiento –mucho más ligera y manejable– que utilizó en los anteriores Adventure Galicia.

Cabe señalar que los pilotos fueron llegando a la zona deportiva en los últimos días. Los más madrugadores lo hicieron el jueves, aunque la mayor parte llegaron en la jornada del sábado. Sus autocaravanas, camiones y stands se repartieron por el entorno del estadio Manuel Regueiro, aunque también se habilitaron espacios para ellos en los parkings del pabellón Manuel Coto Ferreiro y la piscina. La prueba con base en A Estrada será la más internacional hasta ahora, con un 60% de participantes llegados del extranjero. Hay inscritos pilotos de Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía, Alemania, San Marino, Portugal y Andorra, además de España. Desde la organización destacaron el aumento de pilotos con experiencia en el Dakar, además de la mayor presencia de mujeres.

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El Adventure Galicia contará este año con 1.600 kilómetros, en la que será su edición más larga hasta ahora. La carrera se dividirá en seis jornadas, comenzando hoy y finalizando el sábado 18. La primera etapa transcurrirá por los montes de Forcarei, Soutelo de Montes, volviendo por Cerdedo y Codeseda tras atravesar el Monte Seixo. El segundo día arranca la etapa maratón, que este año irá hacia Folgoso do Courel, donde harán noche para volver al día siguiente. El jueves la caravana pondrá rumbo a los montes de Baiona y A Guarda. La etapa más dura será la del vienres,cuando irán hacia Noia y Portosín, recorriendo la ría de Arousa hasta Ribeira.