El 6,33% de los visitantes de la feira compraron un coche

El décimo Salón del Vehículo de Ocasión da Estrada cerró ayer con un «balance positivo, tanto por la respuesta del público como por el impacto económico generado en el entorno». Los datos recogidos a través de las encuestas realizadas durante el evento permiten trazar un perfil de visitante cada vez más informado y con una intención de compra muy definida.

En cuanto a las motivaciones de asistencia, el 47,06% de las personas se acercaron al salón por curiosidad y para conocer las novedades del sector, mientras que un 38,82% acudió con el objetivo de comparar precios y modelos de cara a una futura adquisición. Además, el 8,24% de los visitantes ya llegó al evento con la intención directa de comprar un vehículo en el propio recinto.

Los datos de comportamiento de compra confirman la eficacia comercial del salón: el 6,33% de las personas encuestadas formalizó la adquisición de un vehículo durante el evento, mientras que un destacado 40,51% manifestó su intención de comprar en un plazo máximo de tres meses, consolidando el salón como un motor de ventas a corto plazo.

Respecto al tipo de vehículo demandado, el estudio revela que el 29,41% de los asistentes buscaban opciones Km 0, mientras que el 31,37% mostró preferencia por vehículos seminuevos de entre uno y tres años de antigüedad. En lo que respecta al presupuesto, el 37,74% se interesó por vehículos con un precio entre 18.001 y 30.000 euros, seguido de un 35,85% que buscaba opciones entre 10.000 y 18.000 euros, confirmando el peso de las gamas medias en el mercado de ocasión. En relación con las motorizaciones, el 47,56% de los visitantes se inclinó por vehículos de gasolina o diésel, frente a un creciente 28,05% que apostó por opciones híbridas.

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El impacto económico del evento también fue notable en la economía local. Según los datos recogidos, las estaciones de servicio fueron las principales beneficiarias, concentrando el 37,50% del impacto, seguidas por el sector de la hostelería, que registró un 32,50%, lo que pone de manifiesto la capacidad del salón para generar actividad más allá del propio recinto ferial.